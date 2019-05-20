Ukrayna´da Zelenskiy görevine başladı... Fuat Oktay da törene katıldı
Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yapılan yemin töreniyle görevine başladı.
- DHA
Ukrayna Parlamentosu'nun önünde toplanan çok sayıda vatandaş kurulan dev ekranda Zelenskiy'nin yemin törenini izledi. Halkı selamlayan Zelenskiy, ardından parlamentoda yemin ederek görevine resmen başladı.
Zelenskiy'nin yenin törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılıyor.
Zelenskiy, geçen ay yapılan seçimlerde oyların yüzde 72'inden fazlasını alarak Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı seçilmişti.
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