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Ukrayna'daki askeri başsavcı: Halk yalan makinesinden geçirilsin

Ukrayna Askeri Başsavcısı Anatoliy Matios, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla bağlantılı olan kişileri tespit etmek için, tüm halkın yalan makinesinden geçirilmesini teklif etti.

  • DHA
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Ukrayna'nın Askeri Başsavcısı Anatoliy Matios, 112 televizyon kanalında katıldığı yayında, ülkenin doğusunda tek taraflı bağımsızlık ilan eden Rusya yanlısı Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile bağlantılı olan kişilerin saptanması amacıyla sıradan vatandaşların yalan makinesinden geçirilmesinin gündemde olduğunu söyledi.
 
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun, 'işgal edilen bölgelerde' zorunlu olarak yaşayan vatandaşlarla, ayrılıkçılara destek olan kişilerin ayırt edilmesi için talimat verdiğini belirten Başsavcı, "Ukraynalıların yalan makinesinden geçirilmesini ve milislerin yardakçılarının ortaya çıkarılmasını sağlayacak özel bir program geliştirildi" dedi.
 
Odesa kentinde bu konuda çalışma yürütüldüğünü belirten Matios, "Bugün tüm devlet için büyük bir sırrı açıklıyorum. Odesa'da büyük bir bilim merkezinde, tüm bilgisayarlarda yalan makinesi gibi çalışabilen bir program geliştirildi. Kişi, belirli bir algoritmayla sorulara tepki veriyor ve bu cevaplara göre kişinin doğruyu söyleyip söylemediği belirleniyor. Bunun için bir bilgisayar ve her insanın 30 dakikasını ayırması gerekiyor. Tüm halkı yalan makinesinden geçirmemiz gerekecek. Çünkü insanlar komşularını ihbar eder, gücenir ve intikam almak ister, Ukrayna'nın gerçeği bu" diye konuştu.
 
Ukrayna'da 2015 yılından bu yana bürokratlar ve güvenlik güçleri işe alınırken yalan makinesinden geçirilebiliyor. Ancak yasalara göre vatandaşlar, bu uygulamaya tabi tutulmayı reddetme hakkına sahip.
 
Ukrayna Devlet İstatistik Servisi verilerine göre, 1 Aralık 2018 itibarıyla ülke nüfusu 42 milyon 177 bin kişi. Bu rakama ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk illerinin Kiev'in kontrolünde olmayan bölgeleri ile Kırım'ın verileri dahil değil.

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