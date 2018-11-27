Kremlin: Sıkıyönetim çatışmaların artmasına sebep olabilir

<p> Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'nın sıkıyönetim ilanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.</p> <p> Reuters'ın aktardığına göre kararı eleştiren Peskov, sıkıyönetim ilanının Ukrayna'daki çatışmaların artmasına sebep olabileceğini açıkladı.</p>
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