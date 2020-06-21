IHA 21 Haziran 2020 Pazar 18:49 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 18:49

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Darnitskiy bölgesinde bulunan 9 katlı bir binada yerel saatle 10.00 civarında gaz patlaması meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma görevlileri patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada ise binanın 4 katında hasar oluştuğu ve 21 kişinin binadan tahliye edildiği aktarılmıştı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, olay yerine gelerek, basına yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 2’ye yükseldiğini duyurdu.