''Ukrayna'daki savaş kritik bir noktada'' diyerek ilan ettiler: Bradley, Marder ve Patriot göndereceğiz

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde sonuca ulaşılamamasının yankıları sürerken, ABD Başkanı Joe Biden kabine toplantısına liderlik etti.

Toplantının kamuoyuna açık bölümünde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimine değinen Biden, "Şu anda Ukrayna'daki savaş kritik bir noktada. Ukraynalıların Rus saldırganlığına direnmesine yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Rusya hız kesme niyetinde değil. Yaptıkları eylemler bir yıl önceki kadar barbarca ve hiç vazgeçmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kabine toplantısı öncesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna meselesi ve Avrupa Birliği ile Avrupa ittifakları hakkında konuştuğunu kaydeden Biden, "Ukrayna'ya desteği artıracağız. Biz, Bradley Piyade Muharebe Araçlarını, Almanlar ise Marder Piyade Muharebe Araçlarını Ukraynalılara verecekler" şeklinde konuştu.

HAVA SALDIRILARINA KARŞI SAVUNMA DESTEĞİ

Ayrıca Ukrayna'nın Rus hava saldırılarına karşı kendini savunmasına yardım edeceklerinin altını çizen Biden, hem ABD hem de Almanya'nın Ukrayna'ya ek Patriot Hava Savunma Sistemi desteği sağlayacağını ifade etti. Savunma sistemine atıfta bulunan Biden, "Çalışıyorlar ve Ruslar bunu anlamaya başlıyor. İyi çalışıyorlar ve çok yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

ALMANYA, UKRAYNA'YA "PATRİOT" HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VERECEK

Almanya'nın, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi ve "Marder" tipi zırhlı muharebe araçları vereceği açıklandı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Şansölye Olaf Scholz'ün, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ile "Marder" tipi zırhlı muharebe araçları vereceğini ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırı savaşı konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ve Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteklerini yineledikleri belirtildi.

ABD Başkanı Biden ve Şansölye Scholz'ün, Ukrayna'ya gerekli mali, insani, askeri ve diplomatik desteği gerektiği sürece sağlama konusundaki ortak kararlılıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, "Bu amaçla ABD, Ukrayna'ya Bradley tipi zırhlı muharebe araçları, Almanya ise Marder tipi zırhlı muharebe araçları tedarik etmeyi planlıyor. Her iki ülke de Ukrayna kuvvetlerini ilgili sistemler konusunda eğitmeyi planlıyor." ifadeleri kullanıldı.

İki liderin, Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik devam eden füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı Ukrayna'nın acil hava savunma kabiliyetini desteklemeye devam edeceklerine dikkati çekilen açıklamada, aralık ayının sonunda ABD'nin Ukrayna'ya bir Patriot uçaksavar füze sistemi sağlayacağını açıkladığı, Almanya'nın da Ukrayna'ya bir Patriot uçaksavar füze bataryası vererek ABD'ye katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Başkan Biden ve Şansölye Scholz'ün, diğer müttefik ve ortakların Ukrayna'ya sağladığı askeri destekten duydukları memnuniyeti dile getirdikleri bildirildi.