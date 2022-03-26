Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Batı ülkelerinden Rusya'ya yaptırım kararı alınmaya devam ediyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yaptıkları görüşmeye atıfta bulunarak, "Kiev'de konuştuğum insanlar dünyanın en büyük ülkelerinin liderlerinden daha cesaretliydi. Ancak onların şefkat veya dayanışmadan daha fazlasına ihtiyaçları var. Gerçek bir desteğe ihtiyaçları var. Bunun için adımlar atmanın zamanı" sözlerinin ardından Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için hazırlanan 10 maddelik ortak önlem planı önerisini açıkladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki konuşmasında, "Öncelikle tüm Rus bankalarını SWIFT uluslararası ödeme sisteminden çıkarmamız gerekiyor. Aksi takdirde, Rus ekonomisi birkaç hafta içinde yeni koşullara uyum sağlayacaktır. Bir diğer nokta da, Moskova'daki suç rejimine hizmet etmeyi reddeden Rus askerleri için ortak bir sığınma politikasına ihtiyaç duyulmasıdır. Yani savaşmak istemeyen Rus askerlerine sığınma hakkı vermeliyiz. Üçüncü olarak ise Avrupa'daki Rus propagandasını tamamen durdurmalıyız. Konuşma özgürlüğü yalan söyleme hakkı anlamına gelmez. Bununla birlikte Avrupa limanlarını Rus gemilerine kapatmalıyız. Rusya ile AB arasındaki karayolu trafiğini de tamamen kesmeliyiz" dedi.

"RUS VATANDAŞLARI İÇİN VİZELERİ ASKIYA ALMALIYIZ"

Polonya Başbakanı Morawiecki sadece oligarklara değil, Rusya'daki tüm iş çevrelerine yaptırım uygulanması gerektiğini belirterek, "Planın yedinci maddesi ise AB ülkelerine gelmek isteyen tüm Rus vatandaşları için vizeleri askıya almayı içeriyor. Rus halkı, bu savaşın sonuçlarına katlanacağını anlamalıdır ve bu durum Rusların Putin'e sırt çevirmelerine neden olacaktır. Sonraki adım ise Putin'in Partisi olan Birleşik Rusya Partisi'nin tüm üyelerine yaptırımlarda bulunulmalıdır. Çünkü onlar Ukrayna'da neler olduğunu çok iyi biliyorlar ve dolayısıyla onların da bu yaptırımlardan etkilenmeleri gerekir. Ayrıca, Rusya'ya savaş sırasında kullanılabilecekleri tüm teknolojik ürünlerin ihracatına tam olarak yasak getirilmelidir. Onuncu ve son adım ise Rusya tüm uluslararası kuruluşlardan dışlamasını kapsıyor. Çünkü suçlularla aynı masaya oturamayız" dedi.

Başbakan Morawiecki bu maddelerin yeterli olmaması halinde yeni bir dizi önlem alınabileceğini bildirerek, "Bu önlemler savaşı durdurmazsa, devam etmeliyiz. NATO ve diğer uluslararası kuruluşların himayesinde Kiev'de bir barışı koruma misyonu tasarladık. Ukrayna halkını kendi kalkanlarımızla korumalıyız. Rusya'nın nükleer güce sahip olması bizlerin pasif kalmasına bir mazeret olamaz. Eğer bir adım atmazsak Putin daha da ileri gidecektir" ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa Avrupa Birliği (AB) Konseyi adına Ukrayna'ya destek ziyaretinde bulunmak için 16 Mart tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmüştü.