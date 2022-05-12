Ukrayna'dan AB talebi: Bize de yer ayırın

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 78. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA, AB'DE ÜLKESİNE YER AYRILMASINI İSTEDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği'nde (AB) Ukrayna'ya yer ayrılmasını istedi.

Kuleba, Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, Berlin ziyaretinde, Ukrayna'nın AB'ye aday ülke olması konusunda çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Sıkça Ukrayna'nın Avrupa'ya ait, Avrupa ailesinin bir parçası olduğuna ilişkin sözler duyduğuna işaret eden Kuleba, "Aslında Ukrayna'nın hızlı AB üyeliğinden bahsetmiyoruz ancak Ukrayna'ya bu yerin ayırılması bizim için çok önemli." dedi.

Kuleba, Almanya'nın Ukrayna'ya silah sağlama konusundaki tutumunu değiştirmesinden dolayı memnuniyetini dile getirirken, İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona ermesinin 77. yılında 8 ve 9 Mayıs'ta Berlin'de düzenlenen anma etkinliklerinde Ukrayna bayrağının gösterilmesine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Schleswig-Holstein eyaletinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ev sahipliğinde bugün başlayacak G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet edilen Kuleba, Rusya'ya yönelik yaptırımların ve küresel gıda kıtlığıyla mücadelenin ele alınması gerektiğini belirtti.

Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde tahıl ve gıda ürünlerine el koyarak bunlarla ticaret yapmasını eleştirdi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:49 Dünyaca ünlü İngiliz yapımcı Tracey Seaward, Ukrayna'nın Lviv şehrinde tedavi gören Ukraynalı çocukları ziyaret etti.

12:45 Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi kesinlikle Rusya'ya tehdittir.

12:42 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği'nde (AB) Ukrayna'ya yer ayrılmasını istedi.

12:13 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'ya ait bugüne kadar 164 uçak, 125 helikopter ve 3 bin 13 tank ve zırhlı aracı imha ettiğini bildirdi.

11:15 Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Fastiv şehri, savaşın ilk günlerinden beri siviller için geçici yurt haline geldi.

10:49 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 26 bin 650 asker, 199 uçak, 161 helikopter ve 1195 tankını kaybettiğini bildirdi.

09:32 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Polonya sınırına yakın Lviv kentinde Ukraynalı gönüllüler tarafından Ukrayna ordusu için askeri kamuflaj ağları hazırlanıyor.

07:00 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rusya'ya Mariupol kentindeki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan yaralı Ukraynalı askerlerin çıkarılması için esir değişimi teklif ettiklerini belirtti.

05:00 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Şimdi, Rusya'nın işgali daha az tehlikeli olmayan farklı bir aşamaya girdi ancak birlik içinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve Ukrayna'nın şimdi ve gelecekte kendini savunması için ihtiyaç duyduğu desteği hızlı bir şekilde sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

03:00 Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2 aydan fazla devam ederken Ukrayna'da benzin sorunu gündeme geldi.

02:00 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin "Avrupa'da savaş istemediğini" söyledi.

01:30 Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Rus ordusuna karşı savaşmak isteyen 103 Çek vatandaşının Ukrayna ordusuna katılmasına onay verdi.

01:00 Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

00:00 Çekya Senatosu, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği suçları soykırım olarak nitelendiren kararı onayladı.