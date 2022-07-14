İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2022 Perşembe / 15 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,471
  • EURO
    17,5128
  • ALTIN
    970.42
  • BIST100
    2408.08
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'dan anında misilleme: Diplomatik ilişkileri kestiler
Dünya

Ukrayna'dan anında misilleme: Diplomatik ilişkileri kestiler

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 141. gününe girdi. Kuzey Kore'nin, Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Pyongyang ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu.

İHA14 Temmuz 2022 Perşembe 07:46 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 141. gününe girdi.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ı tanıdığını duyurmasının ardından Kiev'den misilleme geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba imzasıyla Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Kuzey Kore'nin kararına tepki gösterildi.

Kuzey Kore'ye yönelik açıklamada, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin, Rusya Federasyonu tarafından işgal edilen Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde "bağımsızlığını" tanıma kararını şiddetle kınıyor. Bu kararı, Pyongyang'ın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalama girişimi, Ukrayna Anayasası, BM Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin ağır ihlali olarak değerlendiriyoruz. Kuzey Kore rejiminin Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rus işgal rejimlerinin 'öznelliğini' tanıması hükümsüzdür, hiçbir hukuki sonuç doğurmaz ve Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlarını değiştirmez" denildi.

"RUSYA FEDERASYONU'NUN İZOLASYON SEVİYESİ YAKINDA KUZEY KORE'NİN İZOLASYON DERECESİNE ULAŞACAK"

Açıklamanın devamında Kuzey Kore ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğine vurgu yapılarak, "Böyle dostane olmayan bir eyleme yanıt olarak Ukrayna, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerinin kesildiğini duyurur. Bu ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile siyasi ve ekonomik temaslar yürütülmemektedir. Rusya'nın mali ve siyasi olarak kendisine bağımlı olan ülkeler dışında dünyada artık müttefiki yok ve Rusya Federasyonu'nun izolasyon seviyesi yakında Kuzey Kore'nin izolasyon derecesine ulaşacak. Ukrayna, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere mümkün olduğunca sert bir şekilde yanıt vermeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.