İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Aralık 2020 Çarşamba / 24 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8243
  • EURO
    9,4779
  • ALTIN
    468.079
  • BIST100
    1357.43
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'dan çağrı: Rusya'ya karşı gerçek adımlar atın
Dünya

Ukrayna'dan çağrı: Rusya'ya karşı gerçek adımlar atın

Ukrayna, Normandiya Dörtlüsü Zirvesi'nin birinci yılında Rusya'ya gerçek adımlar atma çağrısında bulundu.

09 Aralık 2020 Çarşamba 14:59 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 14:59
ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Normandiya Dörtlüsü (Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa) Liderler Zirvesi'nin birinci senesinde Rusya'yı Donbas'taki krizin çözümü için gerçek adımlar atmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Normandiya Dörtlüsü Liderler Paris Zirvesi'nin ardından geçen bir yıla ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, Almanya ve Fransa'nın aktif aracılığıyla Ukrayna'nın, çatışmaya gerçekleştirilebilir barışçıl çözüm bulunması ve zirvede alınan kararların uygulanması için maksimum gayret sergilediğine dikkat çekildi.

Ukrayna'nın hala Normandiya Formatı ve Üçlü Temas Grubu platformlarında çalışmaya hazır olduğunun altının çizildiği açıklamada, AGİT, Almanya ve Fransa'ya Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdikleri destek için teşekkür edildi.

Açıklamada, Rusya, bu platformlardaki çalışmaların devam etmesi ve Donbas'taki çatışmaların uluslararası hukuka göre çözümü için gerçek adımlar atmaya davet edildi.

Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla üç yıl aradan sonra geçen sene 9 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi gerçekleşmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.