Ukrayna'dan çarpıcı iddia! Tekrar taarruza hazırlanıyorlar

Motuzyanyk, "(Rusya'nın) temel çabaları Ukrayna'nın doğusundaki Ukrayna güçlerinin etrafını sarmaya odaklı" dedi ve Rusya'nın hala güneydeki liman kenti Mariupol ile Popasna ve Rubizhne kasabalarını almaya çalıştığını da ifade etti.



Motuzyanyk, "Rusya taarruz operasyonlarına yeniden başlamaya hazırlanıyor" dedi ve Ukrayna silahlı kuvvetleri komutanlığının, Rus kuvvetlerinin Kiev ve Chernihiv bölgelerinden uzaklaşmaları yönünde birtakım hareketler gözlediğini, ancak bunu toplu bir geri çekilme olarak görmediğini de söyledi.