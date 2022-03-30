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Dünya

Ukrayna'dan çarpıcı iddia! Tekrar taarruza hazırlanıyorlar

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Ukrayna'daki Rus güçlerinin yeniden toplanarak tekrar taarruza hazırlandıklarını söyledi.

Reuters30 Mart 2022 Çarşamba 17:38 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 17:39
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Motuzyanyk, "(Rusya'nın) temel çabaları Ukrayna'nın doğusundaki Ukrayna güçlerinin etrafını sarmaya odaklı" dedi ve Rusya'nın hala güneydeki liman kenti Mariupol ile Popasna ve Rubizhne kasabalarını almaya çalıştığını da ifade etti.

Motuzyanyk, "Rusya taarruz operasyonlarına yeniden başlamaya hazırlanıyor" dedi ve Ukrayna silahlı kuvvetleri komutanlığının, Rus kuvvetlerinin Kiev ve Chernihiv bölgelerinden uzaklaşmaları yönünde birtakım hareketler gözlediğini, ancak bunu toplu bir geri çekilme olarak görmediğini de söyledi.

  • Oleksandr Motuzyanyk
  • taarruz
  • rusya

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