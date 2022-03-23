İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2022 Çarşamba / 20 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8191
  • EURO
    16,3646
  • ALTIN
    916.473
  • BIST100
    2188.81
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'dan Çin beklentisi! Başkanlık ofisinden bildirildi
Dünya

Ukrayna'dan Çin beklentisi! Başkanlık ofisinden bildirildi

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı savaşın durdurulmasında Çin'in 'belirgin' rol oynaması gerektiğini bildirdi.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 05:15 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 05:15
ABONE OL

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yermak, "Kiev, Pekin'in savaşın durdurulmasında daha belirgin rol oynayacağını umuyor." ifadesini kullandı.

Yermek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesini beklediklerini vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, Çin'e Ukrayna'daki durumun çözüm sürecinde yer alması gerektiğini belirtmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de aynı gün Rusya ve Ukrayna'nın aralarındaki diyaloğu sürdürmesi ve müzakerelerde barışın tesis edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.