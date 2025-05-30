Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, yeni tur barış müzakerelerinin yapılması için önce Rusya'nın ateşkes ile ilgili memorandumu göndermesi gerektiğini söyledi.

Sybiha, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha konuşmasında, Bakan Fidan'ın Ukrayna'nın dostu olduğunu söyledi.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik işbirliğine büyük önem verdiklerini kaydeden Sybiha, ikili ilişkilerin karşılıklı çıkar ve saygıya dayandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için büyük çaba serf ettiğini vurgulayan Andrii Sybiha, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kısa bir süre önce Türkiye'de temaslarda bulunduğunu anımsatan Sybiha, Türkiye'deki görüşmelerin verimli olduğunu dile getirdi.

Bakan Fidan ile görüşmesinde savaşı bitirmek için yapılan barış müzakereleri, tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması konularını ele aldıklarını aktaran Sybiha, "Tüm bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz ve bunun devam edeceğini umuyoruz." diye konuştu.

"KARADENİZ BARIŞIN, SERBEST TİCARETİN VE SERBEST SEYRÜSEFERİN DENİZİ OLMALIDIR"

Bakan Fidan'ın Moskova temaslarının ardından Kiev'e geldiğini belirten Sybiha, toplantıda barışı yaklaştıracak adımları görüştüklerini aktardı.

Andrii Sybiha, "Özelikle Sayın Bakan'la Karadeniz'in güvenliğini ele aldık. Ukrayna ve Türkiye bu alanda ortak bir tutuma sahip. Karadeniz, barışın, serbest ticaretin ve serbest seyrüseferin denizi olmalıdır."

Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliği ile toprak bütünlüğüne ve Kırım Tatar halkının milli mücadelesine destek verdiğine dikkati çeken Sybiha, Türkiye'nin aynı zamanda Karadeniz'in güvenliğine önemli katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

İkili görüşmede, Ukrayna'nın yeniden inşasıyla ilgili konuları da masaya yatırdıklarını aktaran Sybiha, Ukrayna'daki Türk iş dünyasına destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

YERLİ SAVUNMA SANAYİSİ UKRAYNA ORDUSUNUN İHTİYAÇLARININ YAKLAŞIK YÜZDE 40'INI KARŞILIYOR

Ukrayna'nın kendi savunma imkanlarını artırmaya devam ettiklerini dile getiren Sybiha, savunma sanayisi alanında önemli başarılara imza attıklarını kaydetti.

Yerli silah üretimini yüzde 35 artırdıklarını aktaran Sybiha, böylece ordunun duyduğu ihtiyaçların yaklaşık yüzde 40'ını karşıladıklarını belirtti.

Ülkesinde savaşın sürdüğünü hatırlatan Sybiha, artık bazı ülkelerin bir yılda ürettiği kadar topçu mühimmatının Ukrayna'da bir ayda üretildiğini ifade etti.

"BARIŞ MÜZAKERELERİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Ukrayna'nın, ABD'nin daha önce önerdiği tam ve koşulsuz ateşkesi kabul ettiğini anımsatan Sybiha, "Top, Rusya'nın sahasında. Koşulsuz ateşkes için kararı Rus tarafı vermelidir. Bu da bize daha kapsamlı müzakereler için imkanlar yaratacaktır." dedi.

Andrii Sybiha konuşmasında, ateşkese "zorlamak" için Rusya'ya yönelik baskının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Rusya ile müzakerelerin devam etmesi hakkında bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Sybiha, "Yakın zamanda Türkiye'de görüşmeler gerçekleşmişti. Biz, bu görüşmelerin devam etmesini isteriz çünkü bu savaşın bitmesini istiyoruz bu sene." diye konuştu.

Sybiha, "30, 50, 100 veya kaç gün olursa olsun" ateşkes için hazır olduklarını vurgulayarak "Ukrayna bunu sürekli konuşmak istiyor. Doğrudan Rusya ile de en son bunu heyetler arasındaki görüşmede ifade ettik." ifadesini kullandı.

Barış müzakerelerinin sürmesi için Ukrayna'nın görüşlerini Rus tarafına aktardıklarını kaydeden Sybiha, Rusya'dan ise ateşkesin sağlanmasıyla ilgili memorandumu beklediklerini ifade etti.

Bakan Andrii Sybiha, "Biz de Rus tarafından duyurulduğu gibi bir memorandumu bekliyoruz. Önce bunu bekliyoruz. Bu, Amerikan tarafına da söz verilmişti. Bu nedenle, planlanan bir sonraki toplantının anlamlı ve objektif olması için belgenin önceden alınması ve ayrılacak heyetin ilgili pozisyonları tartışma yetkisine sahip olması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, İstanbul barış müzakerelerinde esir takası ve ateşkesin sağlanması için ilgili şartlar, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının bir araya gelmesi için uygun zeminin oluşturulması hakkında konuştuklarını aktardı.

Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu görüşmeye katılmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.