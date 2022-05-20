Ukrayna'dan 'Donbass' iddiası: Tamamen yok edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 86. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ZELENSKİ: DONBASS CEHENNEME DÖNDÜ VE BU ABARTI DEĞİL

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesini cehenneme çevirmekle suçlayarak, "Donbass'ta işgalciler baskıyı artırmaya çalışıyor. Orası cehenneme döndü ve bu abartı değil" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, halka seslendiği konuşmasında savaştaki son duruma değindi. Zelenski, Rus güçlerinin ülkenin doğusundaki Donbass bölgesini "dümdüz ettiğini" söyleyerek, "Odessa bölgesinde, Ukrayna'nın merkezindeki şehirlerde sürekli saldırılar var. Donbass tamamen yok edildi" dedi.

Zelenski, son haftalarda Rus ordusunun ana hedefi olan Donbass'a yönelik, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Harkov bölgesinin kurtarılması için operasyonlarına devam ediyor. Ancak Donbass'ta işgalciler baskıyı artırmaya çalışıyor. Orası cehenneme döndü ve bu abartı değil. Severodonetsk'in acımasızca bombalanması, sadece bir günde 12 ölü ve onlarca yaralı vardı" şeklinde konuştu.

"Tüm bunların Rusya için askeri yönden hiçbir açıklaması yok ve olamaz" diyen Zelenski, "Bu, mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı öldürmeye yönelik kasıtlı ve canice bir girişimdir. Bu, Ukrayna halkına yönelik soykırım olarak nitelendirilecek ve işgalcilerin mutlaka adalet önüne çıkarılacağı şeydir" ifadelerini kullandı.

Zelenski, Ukrayna'da bir Rus askerine savaş suçu işlediği gerekçesiyle açılan davayı işaret ederek, "Savaş suçlusuna karşı ilk dava çoktan başladı ve uluslararası mahkemede adaletin tam olarak yeniden tesis edilmesiyle sona erecek. Bundan eminim. Suç emri veren ve uygulayan herkesi bulacağız ve adalete teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

ABD'DEN UKRAYNA'YA 40 MİLYAR DOLARLIK DAHA YARDIM

Zelenskiy, "ABD'ye Ukrayna ve demokrasi için 40 milyar dolarlık yeni bir destek paketini onayladığı için minnettarım. Bugün bu paket ABD Senatosu'ndan geçti. Güçlü liderliğin bir tezahürü ve ortak özgürlük savunmamıza gerekli bir katkıdır. Almanya'da maliye bakanları, G7 merkez bankalarının başkanları ve uluslararası bağışçıların temsilcilerinin bir toplantısı da gerçekleştirildi. Her zaman dürüstçe söylerim. Ukrayna'da aylık bütçe açığı şimdi 5 milyar dolar ve özgürlük savaşı için hızlı ve yeterli finansal desteğe ihtiyacımız var. Bu sadece harcamalar veya ortaklardan gelen bir hediye değil. Bu onların kendi güvenliklerine katkılarıdır. Çünkü Ukrayna'nın savunması aynı zamanda Rusya'nın kışkırtabileceği yeni savaşlardan ve krizlerden de korunması anlamına geliyor. Rusya'nın devletimize karşı saldırganlığında başarılı olmamasını sağlamak için hep birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:50 Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasındaki yaklaşık 2,000 Ukraynalı askerin teslim olduğunu açıkladı.

12:35 Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattığı savaşın altyapıya yaklaşık 100 milyar dolar zarar verdiğini bildirdi.

12:30 Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD ve NATO'nun eylemleri nedeniyle sınırdaki tehditlerin arttığını söyledi. Şoygu, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararlarının da kendileri için bir tehdit olduğunu dile getirdi.

12:00 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Silah desteği Ukrayna'ya barış getirmez ve yaptırım Avrupa'daki güvenlik sıkıntısını çözmez. Uluslararası toplum barışın tesis edilmesi için işbirliği yaparak çatışmayı hafifletmede gerçekçi adımlar atmalı, yangına körükle gitmemeli" dedi.

11:40 Başkent Kiev bölgesinde bulunan Brovari kentine bağlı Peremoga köyü, 28 Şubat'ta Rus ordusunca ele geçirildi. Mart ayının sonuna doğru Ukrayna ordusu tarafından tekrar kontrol altına alınan Peremoga köyü'nde savaşın izleri görülüyor. Köyde, tahrip olmuş bir Rus tankı dikkat çekti.

11:20 Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Rus saldırılarından en çok etkilenen kentlerinden biri olan Çernihiv'de hayat normale dönmeye başladı. Kentte savaşın başından bu yana çalışmayan toplu ulaşım hatları yeniden açılırken, market, restoran ve kafeler de hizmet vermeye başladı.

11:00 Rus enerji şirketi Gazprom'un, Ukrayna üzerinden kısmen ve Polonya üzerinden tümüyle doğal gaz sevkiyatlarını durdurmak zorunda kalmasıyla Avrupa'ya sevkiyat rotalarında seçenekleri azaldı.

10:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatteki 200 askerle bugüne kadar toplam 28 bin 700 askerini kaybettiğini açıkladı.

09:50 Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesine düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti.

09:30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesini cehenneme çevirmekle suçlayarak, "Donbass'ta işgalciler baskıyı artırmaya çalışıyor. Orası cehenneme döndü ve bu abartı değil" dedi.

06:30 Japon hükümeti, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Ukrayna'daki nükleer güç santrallerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerine 2,1 milyon dolar destek olacak.

05:00 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın merkezi olan Harkiv kentinde, çatışmalarda hayatını kaybeden Rus askerlerinin cesetleri morglara götürülmek üzere ambulanslara kaldırıldı.

04:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut yerleşim yerindeki hasar görüntülendi. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı.

03:00 ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Milley ve Gerasimov arasında telefon görüşmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından bu yana ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

02:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan ordusunun envanterinden Ukrayna'ya 100 milyon dolar değerinde 10'uncu paket askeri yardımı onayladığını açıkladı.

01:00 Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan 8. kafile Elazığ'a ulaştı. Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 148 Ahıska Türkü daha Elazığ Havalimanı'na geldi.