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Dünya

Ukrayna'dan F-16 hazırlığı! ''Kuş Koalisyonu'' kuruldu

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülkesine F-16 savaş uçağı temini ve pilotların eğitimi konusunda 'Kuş Koalisyonu' adını verdikleri konsorsiyum kurulacağını söyledi.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 16:57 - Güncelleme:
Ukrayna'dan F-16 hazırlığı! ''Kuş Koalisyonu'' kuruldu
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NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yapılan NATO-Ukrayna Komisyonu ve Ukrayna Savunma Temas Grubu için Brüksel'deki NATO karargahına gelen Reznikov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gazetecilere açıklamada bulundu.

"Bugün Kuş Koalisyonu adı verilen savaş uçağı koalisyonu hakkında çok önemli haberler aldım." diyen Reznikov, şunları ifade etti:

"Eğitimlerin başlayacağı ve savaş uçakları koalisyonunun oluşumu konusunda bugün ortaklarımızın taahhütlerini aldık. Bu, F-16'larla başlıyor. Hollanda ve Danimarka liderlik edecekler ve başka ülkeler de katılacak."

Reznikov, daha önce tanklar, hava savunma ve topçu sistemleri koalisyonunun kurulduğunu, şimdi savaş uçağı koalisyonu ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Avrupa'nın "doğu kalkanı" olacağına inandığını belirtti.

Ukrayna'nın bir süredir talep ettiği F-16 savaş uçaklarını kullanacak Ukraynalı pilotların eğitimi konusunda Polonya, Norveç, Belçika ve Portekiz gibi bazı ülkelerin istekli olduğu açıklanmıştı.

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