İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2021 Perşembe / 6 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,9199
  • EURO
    11,3903
  • ALTIN
    591.983
  • BIST100
    1638.18
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'dan Gazprom açıklaması! ''Göndermeye hazır''
Dünya

Ukrayna'dan Gazprom açıklaması! ''Göndermeye hazır''

Ukrayna Gaz Sevkiyat Sistemi şirketinin üst yöneticisi Sergey Makogon, Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarının yalnızca kontrat taahhüdü miktarına döndüğünü, bu nedenle AB'ye doğal gaz sevkiyatında artıştan bahsedilemeyeceğini belirtti. Ayrıca Makogon, 'Ukrayna 250 milyon metreküpe kadar yani şu andakinin 2,5 katına kadar göndermeye hazır.' ifadelerini kullandı.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 15:43 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:43
ABONE OL

Makogon, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Gazprom'un AB'ye gaz sevkiyatını artırdığını dile getirdiğini ancak bunun doğru olmadığını ifade etti.

Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarının kasım ayının başlarında günlük 57 milyon metreküpe düştükten sonra 109 milyon metreküpe çıkarak sadece günlük kontrat taahhüt miktarına döndüğünü aktaran Makogon, kontrat taahhüdünün üstünde ek bir talebin Gazprom'dan gelmediğine dikkati çekti.

Makagon, bu nedenle "AB'ye doğal gaz sevkiyatında artıştan bahsedilemeyeceğini" vurguladı.

Gazprom'un geçen sene bugün 178,4 milyon metreküp, 2 sene önce ise 277,3 milyon metreküp transit gaz geçişi olduğunu hatırlatan Makogon, "Ukrayna 250 milyon metreküpe kadar yani şu andakinin 2,5 katına kadar göndermeye hazır." ifadelerini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.