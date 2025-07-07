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Dünya

Ukrayna'dan İHA saldırıları: Rusya'da 485 uçuş iptal edildi

Rusya'da Ukrayna ordusunun hafta sonu boyunca insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar nedeniyle 485 uçuşun iptal edildiği, yaklaşık 1900 uçuşun ise ertelendiği bildirildi.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 12:11 - Güncelleme:
Ukrayna'dan İHA saldırıları: Rusya'da 485 uçuş iptal edildi
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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, ülkede 5 - 7 Temmuz sabahına kadar gerçekleştirilen yoğun İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda havalimanında uçuşların iptal edildiği ya da ertelendiği aktarıldı.

Başkent Moskova başta olmak üzere, St. Petersburg ve Nijniy Novgorod'daki havalimanlarında toplam 485 uçuşun iptal edildiği ve yaklaşık 1900 uçuşun ertelendiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya'nın hava taşımacılık sistemi, dış müdahaleye karşı direnç göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

Rus basınında yer alan haberlerde, hafta sonu yapılması planlanan uçuşlarda yaşanan aksaklıkların maliyetinin 20 milyar rubleyi (yaklaşık 250 milyon dolar) geçebileceği belirtildi.

Rusya'da 5 Temmuz'dan bu yana başta başkent Moskova olmak üzere farklı şehirlere yönelik Ukrayna ordusu tarafından İHA'larla saldırılar düzenlenmiş, Rusya ordusu savunma sistemleri pek çok Ukrayna İHA'sını düşürmüştü.

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