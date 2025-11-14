İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3322
  • EURO
    49,2683
  • ALTIN
    5673.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'dan İHA saldırısı: Bölgede acil durum ilan edildi
Dünya

Ukrayna'dan İHA saldırısı: Bölgede acil durum ilan edildi

Rusya'nın Novorossiysk bölgesi Valisi Andrey Kravçenko, Ukrayna'nın bazı binalara ve altyapıya zarar veren insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırısının ardından 'acil durum' ilan edildiğini bildirdi.

AA14 Kasım 2025 Cuma 12:29 - Güncelleme:
Ukrayna'dan İHA saldırısı: Bölgede acil durum ilan edildi
ABONE OL

Kravçenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Novorossiysk'e yoğun İHA saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıda, bazı sivil binaların ve şehirdeki altyapının zarar gördüğüne işaret eden Kravçenko, "Acil durum ilan edildi. Saldırılar neticesinde yaralananlara gerekli yardımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Karadeniz kıyısındaki şehrine yönelik saldırılarda, bölgedeki bir petrol deposu ve bir sivil geminin zarar gördüğü belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya ait 216 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgelerde yok edildiğini bildirmişti.

Novorossiysk'te ülkenin Karadeniz'deki önemli ihracat limanlarından birisi de bulunuyor.

  • rusya
  • acil durum
  • iha saldırısı

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.