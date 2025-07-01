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Dünya

Ukrayna'dan İjevsk'e İHA saldırısı

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Breçalov, Ukrayna ordusunun, İjevsk kentine yönelik düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

AA1 Temmuz 2025 Salı 12:06 - Güncelleme:
Ukrayna'dan İjevsk'e İHA saldırısı
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Breçalov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun İjevsk şehrindeki bir işletmeye yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.

Olay yerine acil servis ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Breçalov, "İşletme çalışanları tahliye edildi. Maalesef, ölü ve ağır yaralılar var. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Breçalov, ölü ve yaralı sayısına dair bilgi vermedi.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya ait 60 İHA'nın gece saatlerinde çeşitli bölgeler üzerinde Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu.

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