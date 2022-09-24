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Dünya

Ukrayna'dan İran'a diplomatik yaptırım: Akreditasyonu iptal edildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan resmi açıklamada, Rusya'ya sağlanan silah tedariki nedeniyle İran'ın Kiev Büyükelçisinin akreditasyonunu iptal ederek elçilikteki diplomatik personel sayısını azaltma kararını duyurdu.

DHA24 Eylül 2022 Cumartesi 11:41 - Güncelleme:
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ülkede bulunan geçici maslahatgüzarlık makamlarını bakanlığa çağırarak "Rus birliklerinin Ukraynalı sivil nüfusa ve Savunma Kuvvetlerine karşı kullanması için Rusya'ya İran silahlarının tedarik edilmesi, İran'ın üst düzey liderliği tarafından açıkça ilan edilen tarafsızlık, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygıyla doğrudan çelişmektedir" denildi.

PERSONEL SAYISI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTILACAK

Bakanlık açıklamasında Rusya'ya silah sağlamanın, Ukrayna-İran ilişkilerine ciddi bir darbe vuran ve dostane olmayan bir hareket olduğunu ifade etti. Bu eyleme yanıt olarak Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki İran büyükelçisinin akreditasyonunu iptal ettiğini ve ayrıca Kiev'deki İran Büyükelçiliği'nin diplomatik personel sayısını önemli ölçüde azaltmaya karar verdiği vurgulandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, bakanlığın kararını sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu;

"İran'ın, Ukrayna'ya karşı savaşında kullanması için Rusya'ya silah sağlamasına yanıt olarak bugün İran'ın Kiev Büyükelçisi'nin akreditasyonunun iptal edildiğini ve İran büyükelçiliğinde diplomatik personel sayısının önemli bir ölçüde azaltıldığını duyurduk."

Yerel basın, İran'ın Ukrayna ve Moldova Büyükelçisi Manouchehr Moradi'nin hali hazırda Ukrayna'da olmadığını belirtti.

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