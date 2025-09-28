Ukrayna'dan İran'a yönelik BM yaptırımlarına destek

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın işlettiği "snapback" mekanizması kapsamında 30 günlük sürecin ardından 2015'teki nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan İran'a yönelik BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesini değerlendirdi.

"BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanması yönündeki net kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Zelenski, Tahran'ın uzun süredir Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve uluslararası toplumun çağrılarını görmezden gelerek nükleer düzeni baltaladığı yorumunda bulundu.

Zelenski, mesajında, küresel barış ve güvenliği tehdit eden herkese güçlü yaptırımların uygulanması gerektiğini belirterek, Rusya'nın İran ile birlikte hareket edip Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirerek onu küresel bir nükleer tehdit haline getirdiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın nükleer sektörüne yönelik yaptırımların "uluslararası nükleer düzeni güçlendirmek için" gerekli olduğunu aktardı.

