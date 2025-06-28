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Dünya

Ukrayna'dan Kırım'a İHA saldırısı: 3 Rus helikopteri ve Pantsir-S1 imha edildi

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rus ordusunun yasa dışı olarak konuşlandığı Kırım'daki askeri havaalanına İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda üç helikopter ve bir Pantsir-S1 hava savunma sistemi imha edildi.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 19:35 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Kırım'a İHA saldırısı: 3 Rus helikopteri ve Pantsir-S1 imha edildi
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SBU'ya ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki "Kirovskoe" askeri havaalanına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu hava savunma sistemleri, mühimmat depolarıyla İHA'ların depolandığı alanlarda yangın ve hasarın meydana geldiği aktarılarak, ifadeler kullanıldı:

"Mevcut veriler, çok amaçlı ve saldırı helikopterlerinden Mi-8, Mi-26 ve Mi-28'in yanı sıra kundağı motorlu uçaksavar füzesi ve hava savunma kompleksi Pantsir-S1'in imha edildiğini gösteriyor."

Açıklamaya göre saldırı bu gece yapıldı.

ODESSA'YA DÜZENLENEN SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Odessa kentine İHA saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 17 kişinin yaralandığı belirtilerek, Rusların kente 20'den fazla İHA ile saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

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