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Dünya

Ukrayna'dan Kırım'daki Rus petrol depolama tesisine İHA saldırısı

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki petrol depolama tesisine, insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 14:54 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Kırım'daki Rus petrol depolama tesisine İHA saldırısı
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Kırım'da Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentteki petrol depolama tesisinin İHA ile vurulduğunu bildirdi.

Saldırı sonucunda tesiste yangın çıktığını belirten Razvojayev, 4 tankın da hasar aldığını ifade etti.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Razvojayev, "Tesisin iki farklı bölümünde yangın çıktığına göre saldırının 2 İHA ile düzenlendiği söylenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Razvojayev, saldırıda yaralı ve ölenlerin olmadığını kaydetti.

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