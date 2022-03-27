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Dünya

Ukrayna'dan kritik açıklama: Bir sonraki tur Türkiye'de gerçekleşecek

Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin bir üyesi olan David Arahamiya, 'Ukrayna ve Rusya'nın resmi heyetleri arasındaki görüşmelerin bir sonraki turu 28-30 Mart'ta Türkiye'de yapılacak.' dedi.

Star.com.tr27 Mart 2022 Pazar 18:09 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 18:16
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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırılar sürerken, Türkiye diplomatik kanalları açık tutarak barışı tesis etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin bir üyesi olan David Arahamiya, "Ukrayna ve Rusya'nın resmi heyetleri arasındaki görüşmelerin bir sonraki turu 28-30 Mart'ta Türkiye'de yapılacak." açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya gelmişti.

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