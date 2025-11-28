İSTANBUL 21°C / 12°C
28 Kasım 2025 Cuma
Dünya

Ukrayna'dan kritik tesislere hava saldırısı

Ukrayna ordusunun, Rusya'daki Saratov Petrol Rafinerisi ve Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'da bulunan 'Saki' askeri havaalanındaki insansız hava araçlarının (İHA) depolama tesisine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

28 Kasım 2025 Cuma 15:48
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Saratov Petrol Rafinerisi ve Rus ordusuna ait bazı hedeflere hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Saratov Petrol Rafinerisi'ne saldırının düzenlendiği ifade edilerek, "Rus saldırılarının askeri ve ekonomik potansiyelini azaltma kapsamında" bu saldırının gerçekleştirildiği belirtildi.

Ayrıca Kırım Yarımadası'nda yer alan "Saki" adını taşıyan askeri havaalanına yönelik de saldırı yapıldığı bildirilen açıklamada, "Düşmanın hava savunma sistemleri etkisiz hale getirildikten sonra, Orion ve Forpost tipi İHA'larının depolandığı hangar imha edildi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki Rus ordusuna ait hedeflere saldırıların yapıldığı bilgisi verildi.

