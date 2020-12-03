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Dünya

Ukrayna'dan NATO üyesi ülkelere davet

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO üyesi ülkeleri 'Kırım Platformu'na katılmaya davet etti. Kırım Platformu, gelecek yılın mayıs ayında gerçekleştirilecek.

AA03 Aralık 2020 Perşembe 14:18 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 14:18
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Ukrayna Dışişlerinden yapılan açıklamaya göre, Kuleba, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, ülkesinin toplantıya davet edilmesinin NATO'nun devam eden desteğinin açık bir işareti olduğunu belirtti.

Kuleba, toplantıda Kırım Platformunda yer almaları için NATO'ya üye ülkeleri davet ettiğini belirterek, pek çok üye devletin dışişleri bakanının Kırım Platformu girişimine konuşmalarında yer verdiğini hatırlattı.

Kuleba, Kırım sorununu uluslararası gündeme taşımak için Kırım Platformunun, gelecek yılın mayıs ayında gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

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