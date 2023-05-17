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Dünya

Ukrayna'dan Patriot açıklaması! Rusya'nın iddiasını yalanladı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat, Rusya'nın Kiev'e yönelik düzenlediği saldırıda hipersonik Kinzhal füzesiyle ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin vurulduğu yönündeki açıklamaya yanıt vererek, “Patriot'un akıbeti hakkında endişelenmeyin. Patriot'u tek Kinzhal füzesi ile imha etmek imkansız' dedi.

IHA17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Patriot açıklaması! Rusya'nın iddiasını yalanladı
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki farklı noktaların hedef aldığı saldırılarda hipersonik "Kinzhal" füzesiyle ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin vurulduğu yönündeki açıklamasına Ukrayna'dan yanıt geldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, "Şunu söylemek istiyorum. Patriot'un akıbeti hakkında endişelenmeyin. Bir Kinzhal ile Patriot sistemini yok etmek imkansız. Söyledikleri her şey propaganda arşivlerinde kalacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ABD'li 2 yetkili de Kiev'de Patriot sisteminin "muhtemelen" hasar aldığını, ancak imha edilmediğini belirtti.

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