Ukrayna'dan Patriot açıklaması! Rusya'nın iddiasını yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki farklı noktaların hedef aldığı saldırılarda hipersonik "Kinzhal" füzesiyle ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin vurulduğu yönündeki açıklamasına Ukrayna'dan yanıt geldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, "Şunu söylemek istiyorum. Patriot'un akıbeti hakkında endişelenmeyin. Bir Kinzhal ile Patriot sistemini yok etmek imkansız. Söyledikleri her şey propaganda arşivlerinde kalacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ABD'li 2 yetkili de Kiev'de Patriot sisteminin "muhtemelen" hasar aldığını, ancak imha edilmediğini belirtti.