İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2023 Pazar / 27 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0265
  • EURO
    20,2788
  • ALTIN
    1216.37
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'dan Putin'in Mairupol ziyareti hakkında açıklama
Dünya

Ukrayna'dan Putin'in Mairupol ziyareti hakkında açıklama

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Mariupol kentine geç saatlerde düzenlediği sürpriz ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Putin, bir hırsıza yakışır şekilde gecenin karanlığında Ukraynalı Mariupol'u ziyaret etti” ifadelerini kullandı.

IHA19 Mart 2023 Pazar 15:44 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Putin'in Mairupol ziyareti hakkında açıklama
ABONE OL

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus işgali altındaki Donbass bölgesinde yer alan Mariupol'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Putin, bir hırsıza yakışır şekilde gecenin karanlığında Ukraynalı Mariupol'u ziyaret etti" ifadeleri kullanılarak, öncelikle güvenlik açısından ziyaretin geç saatlerde yapıldığına dikkat çekildi. Putin'in havanın karanlığından faydalanarak sadece kendisinin istediği şeyleri dünyaya gösterdiği ifade edilen açıklamada, "Ordusunu tamamen yok eden şehri ve hayatta kalan birkaç sakinini meraklı gözlerden uzak tutuyor" denildi.

Rusya, geçtiğimiz sene mayıs ayında şiddetli çatışmaların ardından Mariupol'ü ele geçirmiş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Rusya'nın Mariupol'deki bir doğum hastanesini bombalamasını savaş suçu olarak nitelendirmişti.

  • Ukrayna Savunma Bakanlığı
  • Putin
  • Mairupol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.