Ukrayna'dan Putin'in Mairupol ziyareti hakkında açıklama

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus işgali altındaki Donbass bölgesinde yer alan Mariupol'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Putin, bir hırsıza yakışır şekilde gecenin karanlığında Ukraynalı Mariupol'u ziyaret etti" ifadeleri kullanılarak, öncelikle güvenlik açısından ziyaretin geç saatlerde yapıldığına dikkat çekildi. Putin'in havanın karanlığından faydalanarak sadece kendisinin istediği şeyleri dünyaya gösterdiği ifade edilen açıklamada, "Ordusunu tamamen yok eden şehri ve hayatta kalan birkaç sakinini meraklı gözlerden uzak tutuyor" denildi.

Rusya, geçtiğimiz sene mayıs ayında şiddetli çatışmaların ardından Mariupol'ü ele geçirmiş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Rusya'nın Mariupol'deki bir doğum hastanesini bombalamasını savaş suçu olarak nitelendirmişti.