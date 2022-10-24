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Dünya

Ukrayna'dan 'radyoaktif içerikli bomba' iddiasına cevap

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, 'kirli bomba (radyoaktif içerikli bomba)' fikrinin kendilerine iğrenç geldiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna izleme misyonlarını ülkesine göndermesi çağrısında bulundu.

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 13:22 - Güncelleme:
Ukrayna'dan 'radyoaktif içerikli bomba' iddiasına cevap
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Reznikov, Twitter hesabından "Ukrayna ordusu, her gün topraklarımızı Rus kirinden kurtarıyor. Kirli bomba fikri bize iğrenç geliyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun izleme misyonlarını Ukrayna'ya davet ediyoruz. Dünya, Rusya'nın nükleer şantajına cevap vermeli. Budapeşte Memorandumu'nun 4. paragrafına uyulmasını talep ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanacağını iddia etmişti.

ABD, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları ise ortak açıklama yaparak, Rusya'nın, Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

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