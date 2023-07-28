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Dünya

Ukrayna'dan Rostov'a füze saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rostov Bölgesi'ndeki Taganrog şehrine Ukrayna'nın füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 18:02 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Rostov'a füze saldırısı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın şehrindeki patlamaya ilişkin "Kiev rejimi, Rostov Bölgesi'nde Taganrog şehrinin konut altyapısına yönelik saldırı versiyonuna dönüştürülen S-200 hava savunma sisteminin füzesiyle terör saldırısı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sisteminin Ukrayna füzesini tespit ettiği ve havada durdurduğu kaydedilen açıklamada, vurulan füzenin parçalarının Taganrog topraklarına düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu çok sayıda bina hasar aldı ve siviller zarar gördü." denildi.

Öte yandan Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Rus hava savunma sistemlerinin Azak bölgesinde ikinci bir füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Golubev, daha önce yaptığı açıklamada, Taganrog şehir merkezine bir roketin düştüğünü bildirmişti.

Patlamada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, 10'dan fazla kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • rostov bölgesi
  • ukrayna

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