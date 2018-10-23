Ukrayna “Nord” isimli Rus gemisinin, Rusya’ya iade edilmesi yerine satılacağını açıkladı
Ukrayna makamları, Mart ayında Azak Denizi’nde balık avı yaparken içindeki 10 mürettebatıyla birlikte bağlanan “Nord” isimli Rus gemisinin, Rusya’ya iade edilmesi yerine satılacağını açıkladı.
- İHA
Geçtiğimiz Mart ayında Azak Denizi'nde Ukrayna sınır muhafızları tarafından izinsiz Ukrayna sınırına girdiği gerekçesiyle limana çekilen ve bağlanan 'Nord' isimli Rus gemisi için Ukrayna tarafından yeni bir hamle geldi. Ukrayna tarafından bağlanan geminin 10 mürettebatı gözaltına alınmış, mürettebattan 2’si Rusya’ya gönderilmiş, 8 Mürettebat ise Ukrayna’da kalmıştı. Gemi ile ilgili davalar sürerken Ukrayna tarafından Rusları kızdıracak bir hamle geldi. Ukrayna Varlık Fonu Ajansı, gemiyi satışa çıkardı.
Geminin bedeli 58 bin dolar
Ukrayna Varlık Fonu Ajansı tarafından yapılan açıklamada, geminin 7 Kasım’da yapılacak ihale ile satışa çıkarılacağı ve ihale başlangıç bedelinin 58 bin dolar olduğu açıklandı. Öte yandan gemi sahipleri, ihaleye çıkarılacak olan gemilerinin ihalesinin durdurulması için mahkemeye müracaat etti. 1989 yılında Rusya’nın Rostov şehrinde yapımı tamamlanan gemi 23,6 metre uzunluk ve 6,5 metre genişlikten oluşuyor.
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