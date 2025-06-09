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Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya füze atışı: Kültür merkezi vuruldu

Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir kültür merkezine düzenlenen füze saldırısında 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Saldırının Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 12:56 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Rusya'ya füze atışı: Kültür merkezi vuruldu
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Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir kültür merkezine Ukrayna ordusunun düzenlediği füze saldırısında bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rılsk bölgesindeki bir kültür merkezine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

İlk belirlemelere göre, 64 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Hinşteyn, merkezde çalışan 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırı sonrası kültür merkezindeki yangının video ve fotoğraflarını da paylaşan Hinşteyn, "Saldırı sonucunda merkezin çatısı, camları ve cephesi hasar gördü. Merkezin çatısı alev aldı. 400 metrekarelik bir alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

  • Kursk saldırı
  • Ukrayna ordusu
  • füze saldırısı

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