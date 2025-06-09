Ukrayna'dan Rusya'ya füze atışı: Kültür merkezi vuruldu

Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir kültür merkezine Ukrayna ordusunun düzenlediği füze saldırısında bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rılsk bölgesindeki bir kültür merkezine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

İlk belirlemelere göre, 64 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Hinşteyn, merkezde çalışan 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırı sonrası kültür merkezindeki yangının video ve fotoğraflarını da paylaşan Hinşteyn, "Saldırı sonucunda merkezin çatısı, camları ve cephesi hasar gördü. Merkezin çatısı alev aldı. 400 metrekarelik bir alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.