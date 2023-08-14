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Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya misilleme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kırım Köprüsü'ne saldırıların, 'Rusya'nın işlediği suçlara yanıt' olduğunu söyledi.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 03:21 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Rusya'ya misilleme
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Zelenski, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Rusya'nın, Herson bölgesindeki köylerine gün içinde saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Zelenski, bu saldırılarda çocuklar dahil ölenlerin ve yaralıların olduğunu belirtti.

Zelenski ayrıca, ülkesinin Mıkolayiv, Zaporijya, Donbas ve Harkiv bölgelerine de saldırıların Rusya tarafından düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusunun bu saldırılara yanıt verdiğini vurgulayan Zelenski, "Askerlerimiz her yerde işgalcilerin terörüne karşılık veriyor. Rusya'nın kötülüğünün adil cevabımızı almadığı gün yok." ifadelerini kullandı.

Zelenski, şöyle devam etti:

"Yok edilen her kafir, yanan tüm Rus askeri teçhizatı, ateşe verilen onların karargah ve depoları, Kırım Köprüsü'nde çok anlamlı bir duman, tüm bunlar Rusya'nın işlediği hiçbir suçunu yanıtsız bırakmayacağımızın kanıtıdır. Harkiv'den Herson'a kadar ön cephede sonuç elde eden her askerimiz, Ukrayna için adaleti sağlayabilir."

Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki çatışmalarda başarı elde ettiğini belirten Zelenskiy, tüm yönlerde Ukraynalı askerlerin savaştığını ve ancak bu şekilde Ukrayna'nın "özgür" ve "güvenli" olabileceğini vurguladı.

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