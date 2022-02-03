İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya Türkiye teklifi!

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Rusya'nın kabul etmesi durumunda Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazır olduklarını ifade etti.

Reuters3 Şubat 2022 Perşembe 11:36 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 12:39
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde basın açıklaması yapan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, insansız hava aracı (İHA) üretim tesisi ve İHA pilot yetiştirme merkezi kurmak için Türkiye ile anlaşma imzalamayı planladıklarını açıkladı.

Ukrayna'nın doğusundaki ateşkes ihlallerinin azaldığını ve son üç haftada herhangi bir zayiat verilmediğini belirten Reznikov, Rusya'nın kabul etmesi durumunda Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazır olduklarını ifade etti.

Reznikov ayrıca Rusya'nın Ukrayna sınırına 115,000 asker konuşlandırdığını da açıkladı.

Ukrayna ve Rusya geriliminde arabuluculuk teklifinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskiy ile bugün Kiev'de görüşecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.