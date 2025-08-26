İSTANBUL 28°C / 20°C
Ukrayna'dan Rusya'ya yalanlama: Zaporojskoye ve Novogeorgiyevka iddiaları gerçek dışı

Ukrayna, Rusların, Dnipropetrovsk bölgesindeki Zaporojskoye ve Novogeorgiyevka yerleşim birimlerini ele geçirdiği iddiasının 'doğru olmadığını' bildirdi.

AA26 Ağustos 2025 Salı 20:56 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Rusya'ya yalanlama: Zaporojskoye ve Novogeorgiyevka iddiaları gerçek dışı
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Dnipropetrovsk bölgesindeki operasyonel durum hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Dnipropetrovsk bölgesindeki Zaporojskoye ve Novogeorgiyevka yerleşim birimlerinin, Rus ordusunun tüm çabalarına rağmen Ukrayna güçlerince kontrol edildiği belirtildi.

Novogeorgiyevka'da "aktif çatışmaların" devam ettiği aktarılan açıklamada, "Askerlerimiz düşmana önemli kayıplar verdiriyor ve her gün onlarca işgalciyi yok ediyor." ifadesine yer verildi.

Dünyanın gözü liderler zirvesinde Zelenski, Türkiye'yi işaret etti

"Bu yerleşim yerlerinin Ruslar tarafından işgal edildiğine dair bilgiler doğru değil." ifadesi kullanılan açıklamada, Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin "Rus işgalcilerin ilerleyişini durdurduğu" iddia edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Rus birliklerin Dnipropetrovsk bölgesinde bazı yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini belirtmişti.

