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Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya yaptırım kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın nükleer sektörüne karşı yaptırım adımı attıklarını belirtti.

AA12 Şubat 2023 Pazar 23:07 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Rusya'ya yaptırım kararı
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Zelenski, gece saatlerinde yayımladığı günlük görüntülü mesajında, vatandaşlarına seslenerek, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Zelenski, bugün Rusya'nın nükleer sektörüne karşı bir diğer yaptırım adımını attıklarını vurguladı.

Zelenski, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin (NSDC ) Rusya'nın nükleer endüstrisine yönelik yaptırım kararının yürürlüğe girmesi için bugün ilgili kararnameyi imzaladığını belirtti.

Rusya'ya yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayan Zelenski, "Kararnameyi imzalayarak NSDC'nin Rus nükleer şirketi için çalışan 200 kişiye yönelik yaptırım kararını yürürlüğe koydum. Rus nükleer endüstrisine yönelik yaptırımları, savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik küresel yaptırımların bir parçası haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenski, Rus nükleer endüstrisinin dünyanın ilgili sistemlerinden izole edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu, Zaporijya nükleer santralimize el koyma ve yasa dışı eylemlere katılanlar için da geçerlidir. Rusya'nın dünyaya yaptığı radyasyon şantajı cezalandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ordusunun son günlerde Ukrayna'nın enerji altyapılarına tekrar saldırılar düzenlediğini dile getiren Zelenski, önümüzdeki günlerde ülke genelinde planlı elektrik kesintilerinin devam edeceğini aktardı.

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