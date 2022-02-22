Ukrayna'dan Rusya'ya yaptırım uygulanması çağrısı

AA 22 Şubat 2022 Salı 12:10 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 12:10

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını kınadığı bildirildi.

Rusya'nın bu hareketiyle uluslararası hukukun temel norm ve ilkeleri olan Birleşmiş Milletler anlaşmalarına açıkça karşı çıktığı aktarılan açıklamada, bu ülkenin, Ukrayna'nın uluslararası tanınan sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, Rusya Federasyonu'nun sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti ve sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararının hiçbir hukuki sonucu olmayacağı belirtilerek, Ukrayna'nın şu anda silahlı çatışmanın yayılmasını önlemek için tüm diplomasi araçlarını kullandığı kaydedildi.

Rusya Federasyonu'nun bundan sonraki kararları ve hamlelerinin büyük ölçüde gelişmelere verilen küresel tepkilere bağlı olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu bağlamda, daha fazla gerilimin tırmanmasının kabul edilemez olduğuna dair açık sinyal göndermek için Rusya'ya karşı sert yaptırımların uygulanmasında ısrar ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.