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Dünya

Ukrayna'dan savaşı dondurmayı öngören teklifin kabul edilmeyeceği vurgusu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui ile görüşmesinde Ukrayna'nın savaşı dondurmayı öngören hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini vurguladı.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 08:39 - Güncelleme:
Ukrayna'dan savaşı dondurmayı öngören teklifin kabul edilmeyeceği vurgusu
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Kuleba'nın 16-17 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyarette bulunan Li Hui ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Ukrayna ve Çin arasında hem ikili düzeyde hem de uluslararası örgütler çerçevesinde işbirliğinin ele alındığı aktarılan açıklamada, "Görüşmede ayrıca Rus saldırganlığını durdurma yolları ele alındı." denildi.

Açıklamada, Bakan Kuleba'nın Li'ye Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı sürdürülebilir ve adil bir barışı yeniden tesis etme ilkeleri hakkında ayrıntılı bilgi verdiği aktarılarak, "Kuleba, Ukrayna'nın topraklarını kaybetmeyi veya savaşı dondurmayı öngören hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kuleba'nın Ukrayna'nın barış formülünün uygulanmasına, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne, nükleer güvenliğin sağlanmasına ve diğer önemli uluslararası çabalara Çin'in katılımının önemine dikkati çektiği kaydedildi.

Tarafların Ukrayna ve Çin arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli beklentileri ele aldıkları belirtilen açıklamada, Kuleba ve Li'nin ikili ve uluslararası gündemin kilit konularında diyaloğu hızlandırma konusunda uzlaştıkları ifade edildi.

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