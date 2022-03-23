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Dünya

Ukrayna'dan tahliyeler sürüyor... 7 bin kişi daha kurtarıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 7 binden fazla Mariupol sakininin tahliye edildiğini açıkladı.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 03:00 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 03:00
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Vereşçuk, sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntüde, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı yerlerden sivillerin tahliye süreci ile ilgili bilgi paylaştı.

Mariupol sakinlerinin tahliyesi için insani yardım koridorlarını çalıştırdıklarını belirten Vereşçuk, "Berdyansk kentinden 1100 Mariupol sakini tahliye edildi. Ayrıca 5 bin 926 kişi şahsi araçlarla Mariupol şehrinden insani yardım koridorlarından Zaporijya kentine ulaştı." dedi.

Mariupol'ün bazı köylerinde tahliyelerin Rus askeri güçlerince engellendiğini vurgulayan Vereşçuk, Berdyansk'a tıbbi ve gıda malzemelerini ulaştırdıklarını ve buradaki tahliyelere yarın devam edeceklerini dile getirdi.

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