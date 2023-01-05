Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Minnettarız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenski, devam eden savaşa ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundukları görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Nükleer güvenlik başta olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını belirten Zelenski, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ülkelerimiz arasındaki güvenlik alanındaki iş birliğini, özellikle Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durum başta olmak üzere nükleer güvenlik konularını görüştük. Ayrıca, Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde yapılan esir takası ve tahıl anlaşmasındaki gelişmeleri de ele aldık. Türkiye'nin barış formülü uygulamasının bir parçası olma isteğine minnettarız" diye konuştu.