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Dünya

Ukraynalı askerden duygulandıran Türkiye mesajı

Ukrayna ve Rusya arasında şiddetli çatışmaların devam ettiği Bakhmut'ta bulunan Ukraynalı asker Roman, yayınladığı görüntülü mesaj ile Türkiye'ye taziyelerini sunarak, “Mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarın ve güçlü kalın” dedi.

IHA13 Şubat 2023 Pazartesi 23:16 - Güncelleme:
Ukraynalı askerden duygulandıran Türkiye mesajı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Ukrayna ve Rusya arasında şiddetli çatışmaların devam ettiği Donetsk bölgesindeki Bakhmut'ta bulunan Ukraynalı asker Roman, cephedeyken yayınladığı görüntülü mesaj ile Türkiye'ye taziyelerini sundu.

"ÇOK İNSANI KURTARIN VE GÜÇLÜ KALIN"

Türkiye'de meydana gelen depremleri öğrendiğini ifade eden Roman, birkaç kez Alanya ve Marmaris'te bulunduğunu belirterek, "Ülkenizi seviyorum, insanlarınızı seviyorum. Olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Bu trajedi korkunç, çok dehşet verici. Biz Ukraynalılar, masum insanların ölmesinin ne kadar korkunç olduğunu biliyoruz. Bu yüzden şunu söylemek istiyoruz. Güçlü kalın. Tanrı sizi korusun. Mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarın ve güçlü kalın. Aklımızdasınız" dedi.

Roman görüntülü mesajını çektiği sırada cephe hattındaki çatışmaların devam ettiği duyuldu.

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