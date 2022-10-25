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Dünya

''Ukraynalı çocuklar yakılmalı'' demişti: Görevinden alındı

Rus devlet kanalının sunucusu Anton Krasovsky, Ukraynalı çocukların yakılması ve boğdurulması çağrısında bulunmasının ardından kanal tarafından görevinden alındı.

IHA25 Ekim 2022 Salı 11:07 - Güncelleme:
''Ukraynalı çocuklar yakılmalı'' demişti: Görevinden alındı
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Rusya devlet kanalında RT kanalının sunucusu Anton Krasovsky, canlı yayın sırasında bilim kurgu yazarı Sergei Lukyanenko ile gerçekleştirdiği söyleşide Ukraynalı çocuklarla ilgili yaptığı yorumun ardından tepki topladı. Sergei Lukyanenko'nun 1980'lerde Ukrayna'da çocukların "Ukrayna Moskovalılar tarafından işgal edildi" dediğini duyduğunu söylemesi üzerine Krasovsky sırıtarak "O çocuklar boğdurulmalı" dedi. Yayının devamında çocukların kulübelere tıkılıp yakılmalarını söyleyen Krasovsky, Rus askerlerinin Ukraynalı yaşlı kadınlara tecavüz etmesi hakkında "şaka" yaptı.

Kanalın Genel Yayın yönetmeni Margarita Simonyan, sunucunun yorumları nedeniyle görevine son verildiğini duyurdu. Simonyan, Krasovsky'nin yorumunun " iğrenç" olduğunu belirterek Krasovsky'i kınadı.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Krasovsky, "Bazen böyle şeyler olabiliyor. Yayındayken kendinizi kaptırıyorsunuz ve durduramıyorsunuz" diyerek özür diledi. Öte yandan, Rusya Soruşturma Komitesi Krasovski'nin yaptığı yorumlar hakkında soruşturma başlattı.

Ukrayna'nın soykırıma teşvikle suçladığı kanalda son iki yıldır Rusça yayın yönetmenliği de yapan Krasovsky'e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline verdiği güçlü destek nedeniyle AB tarafından yaptırım uygulamıştı.

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