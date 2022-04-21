Bir bilişim şirketinin CEO'su olan Andrey Stavnitser, geçen ay güvenlik kameralarından, Irpin yakınlarındaki malikanesinin Rus güçlerince ele geçirildiğini ve araziye teçhizat getirildiğini gördü.

Kendi mülkünden başkent Kiev'e roketlerin ateşlediğini fark eden Stavnitser, Ukrayna ordusuna koordinatları vererek evinin vurulması istedi.

Ukrayna ordusu, Stavnitser'in talebinin ardından bölgeyi hedef aldı.

Operasyondan sonra iş insanı, Rus ordusuna ait olduğunu öne sürdüğü araçların fotoğraflarını kendi Facebook sayfasından paylaştı.