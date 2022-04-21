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Dünya

Ukraynalı milyoner istedi, askerler evini vurdu

Ukraynalı bir iş insanı, Rus güçlerince ele geçirilen malikanesini Ukrayna ordusuna ihbar ederek bombalattı.

TRT Haber21 Nisan 2022 Perşembe 11:59 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 12:00
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Bir bilişim şirketinin CEO'su olan Andrey Stavnitser, geçen ay güvenlik kameralarından, Irpin yakınlarındaki malikanesinin Rus güçlerince ele geçirildiğini ve araziye teçhizat getirildiğini gördü.

Kendi mülkünden başkent Kiev'e roketlerin ateşlediğini fark eden Stavnitser, Ukrayna ordusuna koordinatları vererek evinin vurulması istedi.

Ukrayna ordusu, Stavnitser'in talebinin ardından bölgeyi hedef aldı.

Operasyondan sonra iş insanı, Rus ordusuna ait olduğunu öne sürdüğü araçların fotoğraflarını kendi Facebook sayfasından paylaştı.

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