Ukraynalı vekil: Rusya bahane, Poroşenko seçimlere hile karıştırmak istiyor

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada vekili Oleg Lyaşko, Ukrayna gemilerinin Karadeniz'de Rusya sınırlarını ihlal ettikten sonra Kiev'in aldığı sıkıyönetim kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

112 Ukrayna televizyonunun aktardığına göre, Lyaşko "Poroşenko sıkıyönetimi öyle bir hevesle ilan etti ki, sanki bir kamyon Roshen (Poroşenko'nun şekerleme şirketi) şekerleme satılmıştı. Saygıdeğer Ukraynalılar, Poroşenko'nun ilan ettiği sıkıyönetim değil, Ukraynalıların anayasal haklarından mahrum bırakılmasıdır. Poroşenko Ukraynalılara karşı sıkıyönetim ilan etti" ifadelerini kullandı.

‘UKRAYNALILARIN HAKLARI ELLERİNDEN ALINDI'

Sıkıyönetim kararıyla halkın konut ve özel hayat dokunulmazlığı, basın, ifade, seçme özgürlüğü, barışçıl biçimde toplanma, mülkiyet, çalışma ve eğitim hakkından mahrum bırakıldığını belirten Lyaşko, şöyle devam etti: "Ukraynalıların eğitim, çalışma, para kazanma, ana dilde konuşma hakkının elinden alınmasının nasıl bir faydası olabilir? ‘Rusya saldırganlığına' karşı mücadele bunun neresinde?"

‘POROŞENKO SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIRMAK İSTİYOR'

Lyaşko ayrıca Poroşenko'nun Mart 2019'da yapılacak seçimlere hile karıştırmak ve yönetimi gasp etmek istediğini vurguladı.

Lyaşko "Poroşenko'nun partnerleri geçmişte de Moskova'ya gitti, şimdi de gidiyor. İş yaptı, şimdi de yapıyor. Birdenbire Donbass'taki krizin 5. yılında sıkıyönetim ilan etme gereği duydu. Seçimlerden 4 ay önce, destek oranı çok aşağıya düştüğünde böyle bir ihtiyaç gördü. Bu Ukraynalılara karşı sıkıyönetim, anayasal hakların alıkonulması, iktidarı ele geçirme ve halkı kandırma girişimi" dedi.

Ukrayna'daki seçimlerin öncesinde Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'ya olan desteğin giderek azaldığı bir dönemde, Kerç boğazında bir provokasyon gerçekleşti. Rusya sınırını ihlal eden Ukrayna gemileri alıkonuldu. Gerginliğin ardından Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi.

(Sputnik)