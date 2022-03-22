İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2022 Salı / 19 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,827
  • EURO
    16,3573
  • ALTIN
    922.632
  • BIST100
    2175.03
Dünya

Ukraynalı yelkencilerden Abramoviçe'e tepki

Rus oligark Roman Abramoviç'in lüks yatı “My Solaris”, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yaklaştığı sırada Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edildi. Şişme botla yatın çevresinde dolanan yelkenciler, “Savaşa Hayır” yazılı Ukrayna bayrağı açtılar, “Rus gemisi buradan git” sloganları attılar.

IHA22 Mart 2022 Salı 01:31 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 01:32
ABONE OL

Rus milyarderin 140 metre uzunluğunda 26 metre genişliğindeki Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı "My Solaris" Ege kıyılarına geldi. Akdeniz'den Marmaris ve Datça açıklarına gelen yat, rotasını Bodrum'a çevirdi. Yat, akşamüstü saatlerinde Bodrum'a ulaştı.

Yatın Gemi Yanaşma İskelesi'ne yaklaştığı sırada Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edildiği görüntüler ortaya çıktı.

İtalya'da yelken yarışlarına katıldıktan sonra ülkelerine geri dönemeyen ve geçen 17 Mart'ta Bodrum'a gelen yelkenciler ve antrenörleri şişme botla "My Solaris"i karşıladı.

Yatın çevresinde gezen Ukraynalılar, üzerine İngilizce "Savaşa Hayır" yazılı Ukrayna bayrağı açtılar, "Rus gemisi buradan git", "Ukrayna'dan gidin" sloganları attılar. O anlar şişme bottakiler tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı.

Durumu fark eden Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanlığı ekipleri, müdahale ederek sporcular ve antrenörlerini karakola götürdü. Yelkenciler daha sonra serbest bırakıldı.

  • Abramoviç
  • Solaris
  • Ukraynalı yelkenci

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.