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Dünya

Ukrayna'nın AB'ye alınmasına karşı çıktı

Eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Ukrayna'nın hızlı bir şekilde AB'ye alınmasına karşı çıktı.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 17:26 - Güncelleme:
Ukrayna'nın AB'ye alınmasına karşı çıktı
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Juncker, Augsburger Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, "boğazına kadar acı içinde bulunan Ukrayna'daki insanlara yalan vaatlerde bulunulmaması" gerektiğini belirtti.

Ukrayna'nın AB'ye hemen üye olabileceğini söyleyen Avrupa'daki kişilere çok kızgın olduğunu ifade eden Juncker, bunun hem AB hem de Ukrayna için iyi olmayacağını ifade etti.

Juncker, "Ukrayna ile ilgilenmiş olan herkes, toplumunun her seviyesinin yolsuzluğa bulaşmış bir ülke olduğunu bilir. Tüm çabalara rağmen AB'ye katılım için hazır değildir. Büyük iç reform süreçlerine ihtiyaç var. AB'ye yeni üye olanların bazılarıyla, örneğin hukukun üstünlüğü konusunda kötü deneyimlerimiz oldu. Bu tekrarlanmamalı." diye konuştu.

Avrupa'nın değerlerini savunan Ukrayna'nın Avrupa perspektifinin muhafaza edilmesi gerektiğini, ancak "bunun bir düğmeye basarak bir günden diğer güne olacağı umuduyla ilişkilendirilmemesi" gerektiğini vurgulayan Juncker, Ukrayna'nın hızlı bir şekilde AB'ye alınmasının doğru olmayacağını vurguladı.

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