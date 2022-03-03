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Dünya

Ukrayna'nın ardından AB'ye çağrı yaptılar: Bizi de alın

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Genel Başkanı İrakli Kobakhidze, Gürcistan'ın yarın Avrupa Birliği'ne üyelik için resmi başvuruda bulunacağını açıkladı.

AA3 Mart 2022 Perşembe 07:56 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 07:56
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Gürcistan hükümeti, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım için başvuru dilekçesinin bugün AB'nin ilgili kurumlarına gönderileceğini duyurdu.

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı ve parlamento çoğunluğun lideri İrakli Kobakhidze, düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'yı desteklediklerini belirtti.

Kobakhidze, Tiflis yönetimi olarak Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Gürcistan hükümetinin, ülkenin AB'ye hızlı bir şekilde katılması için başvuru yapacağını aktaran Kobakhidze, "Gürcistan hükümeti, Başbakanı İrakli Garibaşvili liderliğinde, yarın Gürcistan hükümeti adına AB kurumlarına resmen sunulacak olan AB üyeliği statüsü için bir başvuru hazırlıyor." ifadesini kullandı.

Kobakhidze, hükümetin asıl amacının Gürcistan'ın daha güvenli, ekonomik olarak daha güçlü ve başarılı bir ülke haline getirilmesi olduğunu kaydederek, "AB kurumlarını, başvurumuzu acil değerlendirmeye ve Gürcistan'a AB adayı statüsü verme konusunda karar vermeye çağırıyoruz." dedi.

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