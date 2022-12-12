İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2022 Pazartesi / 19 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,6396
  • ALTIN
    1068.9
  • BIST100
    5193.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine kanlı paket gönderildi
Dünya

Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine kanlı paket gönderildi

Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren kanlı paket gönderildiği bildirildi.

AA12 Aralık 2022 Pazartesi 18:23 - Güncelleme:
Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine kanlı paket gönderildi
ABONE OL

Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, bu sabah Filothei bölgesinde bulunan Ukrayna Büyükelçiliği önünde hayvan gözleri içeren kanlı bir paket bulunduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yurt dışındaki çok sayıda büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren "kanlı paketler" gönderildiğini belirtmişti.

Paketlerin Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya'daki büyükelçiliklere, Napoli ve Krakow'daki başkonsolosluklara ve Brno'daki konsolosluğa gönderildiği bildirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.