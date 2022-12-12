Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine kanlı paket gönderildi

Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, bu sabah Filothei bölgesinde bulunan Ukrayna Büyükelçiliği önünde hayvan gözleri içeren kanlı bir paket bulunduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yurt dışındaki çok sayıda büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren "kanlı paketler" gönderildiğini belirtmişti.

Paketlerin Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya'daki büyükelçiliklere, Napoli ve Krakow'daki başkonsolosluklara ve Brno'daki konsolosluğa gönderildiği bildirilmişti.