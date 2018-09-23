Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ukrayna'nın batısında Lviv'de Rusçanın toplumsal yerlerde kullanılması yasaklandı

Ukrayna'nın batısında milliyetçi eğilimlerin yüksek olduğu Lviv'de Rusçanın toplumsal yerlerde kullanılması yasaklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Lviv Belediyesi, "Rusça kültür ürünlerinin" kullanılmasının yasaklanması kararını onayladı. "Rusya'nın Ukrayna işgali sona erene kadar" devam edeceği belirtilen yasak kapsamında, Lviv ili sınırları içerisinde halkın toplu halde bulunduğu yerlerde Rusça şarkı söylemek, dinlemek, Rusça televizyon programlarını izlemek yasak olacak.
 
 
Kimi internet siteleri, "kültür ürünü" tanımının çok geniş olduğuna, Rusça kitapların, toplum önünde Rusça yapılan konuşmaların, hatta sokakta Rusça konuşmanın bile yasak kapsamına dahil edilmesinin önünün açık olduğununa işaret etti.
 
 
Yasağın ihlal edilmesi halinde hangi cezanın uygulanacağı netleştirilmezken, Rusça gösterilere ve şarkılara yer veren işletmelerin lisanslarının iptal edilebileceği, Rusçayı kamusal yerlerde kullanan kişilere karşı yasal işlem başlatılabileceği belirtiliyor.
 
 
Lvivli yetkililer, yasağın Ukrayna genelinde uygulanmasını teklif ediyor.
 
 
Ukrayna, daha önce Rusça eğitimi yasaklamıştı. Rus sosyal paylaşım sitelerine erişimin engellendiği, medyada Rus dilindeki yayınların sınırlandığı ülkede, Dostoyevski, Tolstoy gibi Rus yazarlarının eserleri de okul müfredatlarından çıkarılmıştı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA