İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2022 Salı / 23 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5907
  • EURO
    18,2872
  • ALTIN
    988.068
  • BIST100
    3883.52
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'nın elektrik santrallerinin yüzde 30'u yok edildi!
Dünya

Ukrayna'nın elektrik santrallerinin yüzde 30'u yok edildi!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Ukrayna'daki elektrik santrallerinin yüzde 30'nun yok edildiğini ve ülkede büyük çaplı elektrik kesintilerine neden olduğunu söyledi.

AA18 Ekim 2022 Salı 13:41 - Güncelleme:
Ukrayna'nın elektrik santrallerinin yüzde 30'u yok edildi!
ABONE OL

Zelenski, Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mesajda, "Başka bir tür Rus terörist saldırısı: Ukrayna enerji ve kritik altyapıyı hedef alıyor. 10 Ekim'den bu yana, Ukrayna'nın elektrik santrallerinin yüzde 30'u yok edildi ve ülke genelinde büyük elektrik kesintilerine neden oldu. Putin rejimiyle müzakereler için yer kalmadı." ifadelerini kullandı.

Rus güçleri, bu sabah Kiev, Dnipro ve Jitomir şehirlerinde elektrik altyapısını hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Rus güçlerinin bu sabah başkente düzenlediği saldırılarda, iki altyapı tesisinin hasar gördüğünü belirterek, şehir sakinlerine elektrik tasarrufunda bulunmaları çağrısı yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.