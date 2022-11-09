Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Rus yanlısı sözde vali yardımcısının öldüğü açıklandı

Herson bölgesinin sözde Valisi Vladimir Saldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Stremousov'un bölgede geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirtti.
Rusya ve Ukrayna orduları arasında Herson bölgesindeki çatışmalar son iki ayda şiddetlenmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, Herson bölgesindeki sivillerin tehlikeli alanlardan tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti.
Rusya, Ukrayna'nın Herson bölgesinin yanı sıra Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerini 30 Eylül'de ilhak etmişti.